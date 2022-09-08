Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

08.09.2022 16:18
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond'a Beşiktaş Ailesi'ne 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giydi.

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Kaynak: AA

Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İngiliz futbolcu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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