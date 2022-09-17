İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika