Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı

17.09.2022 18:49
Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Müsabakanın ilk 11'leri açıklandı.

İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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