Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı

İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Jetmir Topalli, İbrahim, Emir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.