Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Valerien Ismael, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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