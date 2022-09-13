Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

13.09.2022 14:00
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5'e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


YORUMLAR
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Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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