Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç öncesi sona erdi.

24.02.2024 18:57
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak İstanbulspor-Beşiktaş mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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