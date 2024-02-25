Beşiktaş, İstanbulspor maçında eksiklerle sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynadıkları son maçın ilk 11'ini korudu.
Siyah-beyazlı takım, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Santos, Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ini bozmadı.
Beşiktaş'ta eksikler
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle İstanbulspor maçında kadroya dahil edilmedi.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.
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Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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