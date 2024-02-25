Beşiktaş, İstanbulspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Beşiktaş, İstanbulspor\'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmeyen siyah-beyazlılar, son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında almıştı.

25.02.2024 21:05  Güncelleme: 21:09
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Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Kartal bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.

Süper Lig'de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, İstanbulspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı - Son Dakika
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