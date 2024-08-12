Beşiktaş, İtalyan orta saha Cher Ndour\'u kadrosuna kattı

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Beşiktaş 'ın prensipte anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki İtalyan orta saha Cher Ndour İstanbul 'a geldi.

Yeni sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip; Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'den sonra Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç oyuncu son görüşmeleri yapmak ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. 20.55 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen genç oyuncuyu az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Ardından İtalyan oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.