Beşiktaş Jimnastik Kulübü\'nün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı Düğün Töreniyle Evlendi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı; iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı'nın düğün töreni İstanbul'da gerçekleşti. Tören, Adalı ve Yücel aile üyelerinin yanı sıra iş, eğitim ve spor dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Beşiktaş yönetiminin de tam kadro bulunduğu gecede, çiftin nikah şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı.
Kokteyl ile başlayan gece, nikah töreni ve yemekle devam etti. - İSTANBUL
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muaythai Galası'na farklı illerden ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Galada başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara madalya verildi. Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, renkli görüntülerin oluştuğu güzel maçlar yapıldığını belirtti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor maçı 81-84, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul maçı 75-76, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor maçı ise 90-76 sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor'un Oğuz Aydın'ın attığı gollerle öne geçtiği maçta, Trabzonspor'un birçok gol pozisyonunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. İlk yarı sonucunda Corendon Alanyaspor, 2-0 önde bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Larsson'un golüyle öne geçen Antalyaspor, ilk yarıyı üstünlükle tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı. Larsson'un attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın galibiyete alışkanlık kazanmaya başladığını belirtti. Karaman, oyuncularının takım disiplini ve pozisyon disipliniyle iyi bir performans sergilediğini ve Adana Demirspor taraftarını iyi temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca, takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Karaman, ligdeki sıkışık fikstür nedeniyle hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. Ligdeki sıralamanın çok değişken olduğunu belirten Karaman, önlerinde zorlu bir deplasman olduğunu ve takımı geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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