Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta Son 16 Turu'na Yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta Son 16 Turu'na Yükseldi

Beşiktaş, EuroCup Kadınlar Play-Off 1'inci Turu ikinci maçında Gorzoq Wielkopolski'yi 80-71 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. İlk maçı da kazanan siyah-beyazlılar, playoff'taki başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

19.12.2024 22:05
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SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Alija Ferevski, Natasa Dragojevic, Mikheil Vartanov

BEŞİKTAŞ: Evans 18, Lazic, Conker, Hatice Gülçelik, Winterburn 5, Özge Özışık 2, Elif Bayram 17, Fagbenle 9, Gizem Turan, Melek Uzunoğlu 10, Krajisniik 19

GORZOW WİELKOPOLSKİ: Miller 10, Kuczynska 9, Tsineke 12, Mikulasikova 6, Gertchen 10, Smialek, Kosla, Walker-Kimbrough 24

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

DEVRE: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-51

BEŞİKTAŞ, EuroCup Kadınlar Play-Off 1'inci Turu ikinci maçında sahasında Gorzoq Wielkopolski'yi 80-71'lik skorla mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 80-64'lük skorla kazanan siyah-beyazlılar, EuroCup Kadınlar'da Son 16 Turu'na yükseldi.

Kaynak: DHA

Basketbol, Beşiktaş, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta Son 16 Turu'na Yükseldi - Son Dakika

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