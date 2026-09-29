Beştepe'deki kritik fon toplantısı sona erdi! Gözler atılacak adımlarda - Son Dakika
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Beştepe'deki kritik fon toplantısı sona erdi! Gözler atılacak adımlarda

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Beştepe\'deki kritik fon toplantısı sona erdi! Gözler atılacak adımlarda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ve atılması planlanan adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen fon toplantısı sona erdi. Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

EKONOMİ KURMAYLARI BEŞTEPE'DE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından bugün ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündemini, kamuoyunda "fon krizi" olarak anılan soruşturma ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeler oluşturdu.

Beştepe'deki görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra sermaye piyasalarından sorumlu kurumların yöneticilerinin de katıldığı bildirildi. SPK, BDDK ve Borsa İstanbul yönetiminin de toplantıda yer aldığı aktarıldı.

FON SORUŞTURMASI MASANIN ANA GÜNDEMİ 

Toplantıda, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra yatırımcıların korunması, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fon meselesinin ayrıntılı biçimde ele alındığını ve ilgili bakanların sunum yaptığını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün görüşeceğini duyurmuştu.

PİYASALARIN GÖZÜ BEŞTEPE'DEN ÇIKACAK KARARLARDA

Toplantının tamamlanmasının ardından şimdi gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Fon soruşturması kapsamında yürütülen tasfiye ve inceleme süreçleri devam ederken, sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yeni idari ve hukuki düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Dün yapılan açıklamalarda, soruşturma kapsamında bazı şirket ve fonların mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. Buna karşın soruşturmanın bütünüyle sona erdiği anlamına gelmediği ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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