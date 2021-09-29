Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Kayseri Basketbol ile dün karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı.
Sporcular, maç sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. 5'i hastaneye kaldırıldı, 3'ü ise bugün hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan sporcular taburcu edildi.
Beşiktaş, bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ maçına sağlık sorunları nedeniyle çıkmama kararı aldı.
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