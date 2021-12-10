Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ayhan Avcı oldu

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ayhan Avcı getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bellona Kayseri Basketbol'un uzun yıllar başantrenörlüğünü üstlenen Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına getirildiği belirtildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemeyen Beşiktaş'ta başantrenör Erdal Erdinç, görevinden istifa etmişti.
Kaynak: AA
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