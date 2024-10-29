Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında yarın İtalya'nın GEAS Basket takımını ağırlayacak.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Grupta geride kalan 3 haftayı yenilgisiz tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ilk sırada yer alıyor. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan GEAS Basket ise ikinci sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbolu GEAS'ı Ağırlıyor - Son Dakika
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