Beşiktaş Kadın Futbolu Aicha Hamideche'yi Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cezayirli orta saha oyuncusu Aicha Hamideche'yi renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Aicha Hamideche'ye 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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