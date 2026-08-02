Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da antrenmanlarla sürdürüyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan siyah-beyazlı ekibin ısınma koşusuyla başlayıp pas organizasyonlarıyla devam eden idmanı, şut çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş'ın kamp programı, 7 Ağustos'ta sona erecek.
Siyah-beyazlı ekip, kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?