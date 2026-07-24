Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Rafaela Sudre'yi Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u transfer etti.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı. Rafaela Sudre Dos Santos'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sudre, son olarak Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET'te forma giydi.
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