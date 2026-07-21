Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Selda Akgöz'ü Transfer Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Selda Akgöz'ü Transfer Etti

21.07.2026 18:52
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Beşiktaş, milli kaleci Selda Akgöz'ü 2026-2027 sezonu için kadrosuna katma kararı aldı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, milli kaleci Selda Akgöz'ü transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, milli kaleci Selda Akgöz'ü kadrosuna kattı. Selda Akgöz'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Selda Akgöz'ü Transfer Etti - Son Dakika

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