Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Yana Derkach'ı Transfer Etti
Beşiktaş, Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı 2026-2027 sezonu için kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı savunma oyuncusu Yana Derkach'ı renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yana Derkach'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve ABB FOMGET formalarını giydi.
Kaynak: AA
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