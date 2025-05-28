Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı 12 Yeni Oyuncu Aldı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 12 yeni oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile mukavele imzalandığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL