Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda yeniden yapılanma çerçevesinde başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Recep Vatansever ile oyuncular Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Vatansever ile oyunculara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.