Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'ndan Ayrılık

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten "Teşekkürler Julia Szczurowska" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Julia Szczurowska'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
