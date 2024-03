Beşiktaş, kadınların düşüncelerini geleceğe taşıyacak platform kurdu

Spor

- Beşiktaş'tan kadınların düşüncelerini geleceğe taşıyacak platform

İSTANBUL - Beşiktaş, kadınların sporla ilgili düşüncelerini, önerilerini, anılarını, hislerini geleceğe taşımak amacıyla 'Her Şey Değişir Bir Sözünle!' sloganıyla hergunumsun.org platformunu kurdu. Proje lansmanında konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da camianın bünyesinde bulunan takım branşlarında yeniden yapılanmaya gittiklerini ve bunu geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Beşiktaş, kadınların sporla ilgili düşüncelerini, anı ve önerilerini geleceğe taşıyabilmek ve arşivleyebilmek için hergunumsun.org platformunu kurdu. 'Her Şey Değişir Bir Sözünle!' sloganıyla hayata geçirilen projenin lansmanı Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleşti. Lansmana Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaşlı kadın kongre üyeleri ve sporcular katıldı.

Hasan Arat: "Beşiktaş'ın kadın sporcuları her zaman önemli olmuştur"

Önemli ve güzel bir günde bir araya geldiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Hasan Arat, "Uzun soluklu bir çalışma ve neticesinde burada Beşiktaş sevdalılarını görmek büyük bir onur. Beşiktaş için mart ayı yoğun geçiyor. Bizim camiamızın yıl dönümü de bu ay içerisinde yer alıyor. Bu yıl 121. yılımızı dolduracağız. Bugünü birlikte yaşamak bizim için bir onur. Burada geleceğimizi emanet edeceğimiz genç kadınlarımız da bizlerle birlikte yer alıyor. Pırıl pırıl genç kadınlarımız var. Beşiktaş'ın kadın sporcuları her zaman önemli olmuştur. Benim basketbol oynadığım dönemde ilklerin takımı olan Beşiktaş, kadın basketbolunun Türkiye'de de öncüsü olmuştur. Camiamızın bünyesinde bulunan kadın takım branşlarında yeniden yapılanmalara gittik ve geliştirmek için çalışmalarımız devam edecek. Tesis konusunda tüm branşlarımızı daha da geliştireceğiz. Biz yönetim kurulumuzdaki 2 kadın arkadaşımızın azminden çok mutluyuz. Bence kadın olmayan yönetim kurulu olmamalı. Sizler Atatürk'ün evlatlarısınız. İyi ki Beşiktaşlısınız. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek ise, "5 Aralık'ta Başkanımız Hasan Arat ile beraber bu salonda mazbatamızı aldık. Bugün 8 Mart ve yine buradayız. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için bu projeye başlamak istedik. Toplumumuzda ne yazık ki 21. yüzyılda hala erkek hegemonyasının egemen olduğunu görüyoruz. Spor alanında da kadın ve erkelerin birlikte başarıya ulaşma ve güzel işler yapacağı bu platformu oluşturarak bu konuda tohumları attığımızı düşünüyorum" sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Altın Mimir: "Sizin sesinizi tüm dünyaya duyuracağız"

Dünya Kadınlar Günü'nü tüm yıla yaymak için çabaladıklarını belirten Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir de, "Beşiktaş tarihinde ilk kez 2 kadın aynı yönetimde yer almakta. Biz bu çalışmamızla ayrımcılık karşısında durmak istedik. Biz camia olarak tüm kadınlarımızın en azından bu masada da söz söyleme hakkının olduğunu hatırlatarak, bir platform oluşturmak istedik. Biz bu günü Beşiktaşlı kadınların tüm kadınlara armağanı olarak vermek istedik. Bir defterimiz olacak ve bu defter 365 gün müzemizde olmaya devam edecek. Söyleyecekleriniz bizim için çok önemli. Biz sizin sesinizi tüm dünyaya duyuracağız. Biz sadece 8 Mart değil, her gün kadınlarımızın günü olsun diye projemizi, 'Her günümsün' diye adlandırdık. Biz her zaman özgür ve güçlü kalacağız. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve güne özel deftere yazı yazılmasıyla sona erdi.