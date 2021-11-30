Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı geçekleştirilen antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı. Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin antrenmanın bir bölümünü takip ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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