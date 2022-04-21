Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Nisan Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale taktik maçı yaptığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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