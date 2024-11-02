Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Kasımpaşa'nın golleri etkili oldu.

02.11.2024 21:12
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta Mamadou Fall'ın topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Claudio Winck, sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Nuno da Costa'nın pasında penaltı noktası üzerinde Antonin Barak'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

65. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Rafa Silva'nın pasında sol kanatta topla buluşan Onur Bulut'un içeri çevirdiği pozisyonda penaltı noktası sağından Cher Ndour'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.

70. dakikada Arthur Masuaku'nun kaptırdığı topta araya giren Mamadou Fall, sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onur Bulut kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un solundan ağlara gitti. 1-2

88. dakikada Josip Brekalo'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Claudio Winck ceza sahasına girip yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası sağında Mamadou Fall'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

90+2. dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken Nuno da Costa'nın müdahalesiyle Felix Uduokhai yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ikinci sarı karttan Costa'ya kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu (Salih Uçan dk. 80), Arthur Masuaku, Cher Ndour (Can Keleş dk. 80), Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Joao Mario dk. 68), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Bahtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Loret Sadiku (Aytaç Kara dk. 69), Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Gökhan Gül dk. 84), Antonin Barak (Cafu dk. 69), Ben Ouanes (Josip Brekalo dk. 78), Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ernest Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş), Claudio Winck (dk. 54), Aytaç Kara (dk. 70), Mamadou Fall (dk. 88) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Nuno da Costa (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Antonin Barak, Ben Ouanes, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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