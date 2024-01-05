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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3 mecburi değişiklikle yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3 mecburi değişiklikle yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 3 mecburi değişiklikle yenerek galibiyetini sürdürdü. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, milli takımlara çağrılan oyuncuların yokluğunda Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes'e forma verdi. Gedson Fernandes, 2 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Beşiktaşlı futbolseverlerin ilgi göstermediği maçta, tribünlerde boşluklar dikkat çekti.

Beşiktaş, Kasımpaşa\'yı 3 mecburi değişiklikle yendi
05.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:17
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre 3 mecburi değişiklik yaptı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek milli takımlarına çağrılan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes'e forma verdi.

Kasımpaşa karşısında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Topraktepe, savunmayı Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi dörtlüsünden oluşturdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka'ya forma verdi.

Gedson 2 maç sonra 11'de

Gedson Fernandes 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine kavuştu.

Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu, Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında tedavisi devam ettiği için görev alamamıştı.

Emrecan doğum gününde siftah yaptı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

A takım seviyesindeki ilk maçını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin de Lugano karşısında oynayan Emrecan, siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı mücadelede ilk gol sevincini de yaşamıştı.

Bugün doğum günü olan 2004'lü oyuncu için siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı futbolseverler, Kasımpaşa mücadelesine ilgi göstermedi.

Tribünlerde çok sayıda boşluk dikkati çekerken, Kasımpaşa taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurdu.

Öte yandan iki takımın sahaya çıktığı esnada stat hoparlöründen "Baba" filminin müziği çaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3 mecburi değişiklikle yendi - Son Dakika


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