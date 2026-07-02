Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
02.07.2026 21:59
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Beşiktaş, Monaco'dan 21 yaşındaki Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Monaco'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kassoum Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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