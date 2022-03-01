Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

01.03.2022 21:31
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın karşı karşıya geleceği Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda yarın sahasında karşı karşıya geleceği Kayserispor müsabakası hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idman ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma yapan siyah-beyazlılar, taktik çalıştı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar yemekte bir araya geldi

Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular kamp öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde organize edilen yemekte bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen Beşiktaşlı oyuncular, Kayserispor maçı öncesi moral depoladı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır
Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika


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