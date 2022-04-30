Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

30.04.2022 14:54
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanın yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Can Bozdoğan ve Josef de Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

YORUMLAR
500
Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement