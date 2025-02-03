Beşiktaş Kırklarelispor Maçına Hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor'la karşılaşacak. - İSTANBUL
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