Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığını BJK Nevzat Demir'de çift kale maçla sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığını BJK Nevzat Demir'de çift kale maçla sürdürdü

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Beşiktaş, Kocaelispor hazırlığını BJK Nevzat Demir\'de çift kale maçla sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, çift kale maçla tamamlandı; takım 8 Ekim Perşembe saat 11.30'da basına kapalı çalışacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, yarı sahada top kapma, hücum ve savunma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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