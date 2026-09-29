Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geçiş oyunu, hücum ve defans çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.