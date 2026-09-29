Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını bu sabah Italiano yönetiminde sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlığını, Vincenzo Italiano yönetiminde bu sabah sürdürdü. Siyah-beyazlılar yarın saat 11.30'da basına kapalı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geçiş oyunu, hücum ve defans çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigVincenzo ItalianoKocaelisporBeşiktaşSporSon Dakika

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