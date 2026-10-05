Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını Nevzat Demir'de sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını Nevzat Demir'de sürdürdü

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlığını Nevzat Demir\'de sürdürdü
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Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman top kapma ve çift kale maçla tamamlandı; siyah-beyazlılar yarın basına kapalı idman yapacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
Vincenzo ItalianoKocaelisporBeşiktaşSporSon Dakika

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