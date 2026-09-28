Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA
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