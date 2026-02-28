Beşiktaş, Kocaelispor'u Duran Topla Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Kocaelispor'u Duran Topla Yendi

Beşiktaş, Kocaelispor\'u Duran Topla Yendi
28.02.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yardımcı antrenör Kaytaz, galibiyeti duran top organizasyonuna borçlu olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, hafta içi çalıştıkları duran top organizasyonunu uygulayarak gol bulup maçı kazanmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaytaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım savunması anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, rakibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında pozisyon üretemediklerini ifade eden Kaytaz, devre arası oyunculara gerekli şeyleri anlattığını kaydetti.

Kaytaz, Kocaelispor'un zaaflarını görerek hafta içi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kocaeli'nin zaaflarını görüp hafta içi çalıştığımız duran top organizasyonundan gol atıp maçı kazanmamız bizim için sevindirici oldu. Maç söküldükten sonra ikinci yarı Cerny ve Olaitan ile kaçırdığımız pozisyonlar da var. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, güzel mücadele ettiler. Beşiktaş'ta güçlü bir oyun felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Eski maçlarımıza baktığımızda 90 dakika adam adama yaptığımız ön alan baskılarının pek sürdürülebilir olmadığını gözlemledik. Analizlerde bunu tespit ettik ve biraz daha kendi ön alan baskımızı modernize ettik." ifadelerini kullandı.

"Kazanmaya devam edeceğiz"

İkinci bölgede daha agresif savunma yaparak baskı modellerini modernize ettiklerini aktaran Kaytaz, bundan önceki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında da bunu denediklerini aktardı.

Kaytaz, bugün de ikinci bölge savunmasını iyi bir şekilde yapabildiklerini belirterek, "Biraz daha agresif olmamız gereken yerlerde agresif olursak rakiplere pozisyon vermeden maçları bitireceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun "Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandınız, haftaya Galatasaray maçında da bu seri devam edebilir mi?" sorusu üzerine Kaytaz, şunları kaydetti:

"Kazanma alışkanlığı çok önemli. Bu 3. maç oldu. Beşiktaş taraftarına şunu söyleyebilirim, biz rakiplerden fazla koşacağız. Biz rakiplerden fazla ikili mücadele kazanacağız. Sergen Yalçın'ın tahammül etmediği 2 şey var, bunlar rakipten az koşmak ve ikili mücadele kaybetmek. Bunun üzerinde çok duruyoruz ve bunun üzerine oyuncuları çok çalıştırıyoruz. İlk geldiğimiz zamanlarda atletik raporlarımızda ilk 10'un altındaydık. Bunu yukarılara doğru çektik. Şimdi bize eklenen oyuncuların da dinamizm katmasıyla bu, ilk 3'e girdi. Bu, çok iyi bir şey. Kazanmaya devam edeceğiz. Önümüzde önce kupa maçımız var. Kupa maçında sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum artık orada hemen hemen belli oldu gibi pozisyonlar. Kupadan sonra Galatasaray maçı var, biz kazanmaya devam edeceğiz. Artık çok rakip seçecek durumda da değiliz."

Kaytaz, kaliteli ve genç futbolcular transfer ettiklerini, bu oyuncuların transfer olacak potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

Bu oyuncuların takıma iyi performans verdiğini dile getiren Kaytaz, sezon sonu bu oyun mantığının ve taktiğin üzerine giderek, gelecek sezon daha güçlü bir Beşiktaş izlettirmek istediklerini dile getirdi.

Kaytaz, taraftarın kendilerine sahip çıkmaya devam etmesini isteyerek, taraftarın yüzünü kara çıkarmayacaklarına, Beşiktaş'ı iyi yerlere getireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaelispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kocaelispor'u Duran Topla Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis serbest bırakıldı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 19:53:36. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kocaelispor'u Duran Topla Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.