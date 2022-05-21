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Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından

21.05.2022 22:31
Beşiktaş-Konyasapor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sezonu galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Zor bir maçtı. Çoğunlukla kullandığımız 6 oyuncuyu bugün kullanamadık. Son maçta galip gelmek istedik. Rakipler burada yerde fazla zaman geçiriyor, hakemler de buna izin veriyor. Oyuna ortak olduk. Zaman zaman tutkulu bir oyun oynadık. Geri dönüş yapıp kazanmak için en iyi oyunculara ihtiyaç duyduk. Takımı sonuna kadar savaştıkları için tebrik ediyorum. Bu mücadelenin sonunda 1 puan alabildik. Önümüzdeki sene hedeflerimiz var ve iyi bir sezon başı hazırlığı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görev aldığı süre içinde ligi ve takımı tanıdığını söyleyen Ismael, "Kadro ve ligi tanımak için erken gelmemiz önemliydi. Trabzonspor ve Alanyaspor maçıyla birlikte sert bir başlangıç yaptık ve buraları iyi geçtik. Geçen hafta sezon özeti gibiydi. Sakatlıklar, fiziksel problemler oldu. Göreve geldiğimizden beri 3-4 kırmızı kartımız var. 11 kişi kalmak maçı kazanmak için önemli. Gelecek sezon disiplin ana odağımız olacak. Gün be gün mantalite üzerine çalıştık. Herkes bir biri için mücadele ediyor. Bu olumlu bir gelişim. Kalite, farkı ortaya koyacağınız nokta. Bu tarife uyan futbolcularla, Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini bilen ve anlayan oyuncularla çalışacağız." şeklinde konuştu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına değinen Ismael, şunları kaydetti:

"Yeni sezon için çok çalışıyoruz. Gelecek sezon devam edecek oyuncularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Başkan ve Ceyhun (Kazancıoğlu) Bey ile dün bir toplantı gerçekleştirdik, kararlarımızı bildirdik. Yönetim kararlarımızı biliyor. Birkaç gün beklememiz gerekebilir. Hala devam eden görüşmeler var bazı futbolcularla. Kulüp en doğru hamleyi yapacaktır. Atiba için de durum aynı. Onunla da görüşmeler devam ediyor. Yakında bir karar alınacaktır. Mevkiler özelinde ihtiyaçlarımızı netleştirdiğimiz zaman kalacak oyuncular belli olduğunda net bir görüntü ortaya çıkar. Çok geniş bir kadromuz olduğunu söyleyemem ve transfer için rakam veremem. Kilit mevkilerdeki ihtiyaçları belirleyip, bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Transfer konusu adım adım geçecek. Sezona tam kadro girme hedefimiz var. Görüşmelerimizin olduğu oyuncular var ama isim vermek istemiyorum."

Kenan Karaman'la ilgili de değerlendirmede bulunan Ismael, siyah-beyazlı oyuncuyu sağ bekte yardımcı olması için görevlendirdiklerini söyledi. Kenan'ın o bölgede iyi performans gösterdiğini söyleyen Fransız teknik adam, sağ tarafın transferde öncelikli olmadığını ve Valentin Rosier ile Kenan'ı yeterli gördüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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