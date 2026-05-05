Beşiktaş Konyaspor'a Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 5 Mayıs Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından orta ve bitiricilik uygulamalarıyla tamamlandı.

Merhum tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın ailesi antrenmanı ziyaret etti. Ortaylı ailesi, idman öncesinde futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.