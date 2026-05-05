Beşiktaş, Konyaspor'a Yenildi
Beşiktaş, Konyaspor'a Yenildi

Beşiktaş, Konyaspor'a Yenildi
05.05.2026 22:52
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, Konyaspor'a 1-0 kaybederek finale çıkamadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan galip ayrılan Konyaspor adını finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza yayı gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanında kaldı.

75. dakikada Olaitan'ın savunmanın arkasına attığı pasta Asllani, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada El Bilal Toure'nin pasında topla buluşan Olaitan, rakibi geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ'a da çarpan top yandan auta gitti.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kazeem Olaigbe, Junior Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Enis Bardhi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Kristjan Asllani (Vaclav Cerny dk. 83), El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves (Kazeem Olaigbe dk. 73), Jackson Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Riechedly Bazoer, Jin-Ho Jo, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouana, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Morten Bjorlo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Enis Bardhi (dk. 90+8) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ammanuel Agbadou, Orkun Kökçü, Junior Olaitan (Beşiktaş), Deniz Türüç, Bahadır Güngördü (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

