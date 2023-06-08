Konyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, 26.5 milyon liralık ödülü kaçırdı

Konyaspor karşısında 6 dakikada 3 gol yiyen Beşiktaş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorla siyah-beyazlılar 2. olma şansını kaçırırken, büyük bir ödülden de oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u yenmesi durumunda Fenerbahçe'yi ikili averajda geçerek 2. olacaktı. Ancak siyah-beyazlılar rakibiyle 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada bitirdi. Böylece Kara Kartal, 26.5 milyon liralık ödülden oldu.
Maçı kazanması durumunda 2. sırada bitirecek Beşiktaş, 26.5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Ancak siyah-beyazlılar, 3. sırada kalarak 19.9 milyon lirayı kasasına koydu. Siyah-beyazlılara böylece 6.6 milyon lira kazanma şansını kaçırdı.
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