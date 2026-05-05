Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL