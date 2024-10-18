Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Konyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. İdman teknik direktörle yapıldı.

18.10.2024 15:49
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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