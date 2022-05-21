Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak sezona taraftarlarının önünde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kırmızı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Kenan Karaman'a forma verdi. Ismael, bir başka kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine de Can Bozdoğan'ı oynattı.

Kaleyi genç oyuncu Emre Bilgin'e teslim eden Fransız teknik direktör, savunma üçlüsünü Serdar Saatçı, Necip Uysal ve Francisco Montero'dan oluşturdu. Sağ bekte Kenan Karaman'a görev veren Ismael, sol tarafta ise Umut Meraş'ı oynattı.

Orta sahada Emirhan İlkhan ve Can Bozdoğan'a şans veren Ismael, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'den oluşturdu.

Güven Yalçın'a dalya ödülü

Fenerbahçe ile oynanan 36. hafta maçında 100. kez Beşiktaş formasını giyen Güven Yalçın, Konyaspor maçı öncesi hatıra plaketini aldı.

Siyah-beyazlıların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a ısınma öncesinde "Beşiktaş Forması ile 100. Maç Şeref Plaketi"ni Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı verdi.

Abdülkerim Bardakcı kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konyasporlu oyuncu Abdülkerim Bardakcı, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Oğuzhan Özyakup'a pankartlı veda

Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.

Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.

Pjanic son maçında yedek soyundu

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.

Pjanic'in yanı sıra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi de karşılaşmanın yedek oyuncuları arasında yer aldı.