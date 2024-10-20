Beşiktaş, Konyaspor'u İki Golle Geçti

Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Boateng, Bazoer, Pedrinho, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer
Goller: Dk. 30 Immobile (Penaltıdan), Dk. 45+2 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 33 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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