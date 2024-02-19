Beşiktaş, Konyaspor'u son 9 maçta mağlup etmedi - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor'u son 9 maçta mağlup etmedi

Beşiktaş, Konyaspor\'u son 9 maçta mağlup etmedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek son 9 maçta rakibine boyun eğmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

19.02.2024 22:01
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Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ettiği son 9 karşılaşmada rakibine boyun eğmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte yeşil-beyazlılara iç sahada oynadığı son 9 müsabakada galibiyet şansı tanımadı. Kartal, bu süreçte rakibini 7 kez eli boş gönderirken 2 kez de berabere kaldı.

Fernando Santos'un öğrencileri, Konyaspor ile 28 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında bir kez daha karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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