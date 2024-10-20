Beşiktaş Konyaspor'u Yenerek Yenilmezliğini Sürdürdü

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Beşiktaş, Konyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, elde ettiği galibiyetle birlikte bu sezon ligde yenilgi yaşamayan 3 takımdan bir tanesi konumunda. Siyah-beyazlılar, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederken ligin 3. haftasını BAY geçti.

Beşiktaş'ın yanı sıra son iki sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray ve Trabzonspor'un da ligde henüz mağlubiyeti bulunmuyor. - İSTANBUL