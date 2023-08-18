Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor

Stoper takviyesi yapmak için düğmeye basan Beşiktaş, Verona forması giyen Türk futbolcu Koray Günter'i renklerine bağlamak istiyor.

BU KEZ TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği Koray Günter için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, transferi bu kez bitirmek için Verona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Geçen sezonu Sampdoria'da geçiren Koray Günter, bir dönem de Galatasaray forması giydi. 29 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla 50 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamamıştı. Sezonu tamamladığı Sampdoria'da ise 10 maçta oynayan Günter, 2 sarı kartla sezonu tamamladı.