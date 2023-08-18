Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor - Son Dakika

Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:37

Beşiktaş, Verona forması giyen Türk futbolcu Koray Günter'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Daha önce de transferi düşünen siyah-beyazlılar, bu kez transferi bitirmek istiyor. Geçen sezon Sampdoria'da forma giyen Günter, Galatasaray'da da oynamıştı.

Stoper takviyesi yapmak için düğmeye basan Beşiktaş, Verona forması giyen Türk futbolcu Koray Günter'i renklerine bağlamak istiyor.

BU KEZ TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği Koray Günter için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, transferi bu kez bitirmek için Verona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Geçen sezonu Sampdoria'da geçiren Koray Günter, bir dönem de Galatasaray forması giydi. 29 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla 50 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamamıştı. Sezonu tamamladığı Sampdoria'da ise 10 maçta oynayan Günter, 2 sarı kartla sezonu tamamladı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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