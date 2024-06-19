Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası Verildi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası Verildi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası'na layık görüldü. Arat, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ödülü takdim edildi. Arat, ödülü alırken Avrupa Oyunları'nın başkanlığını yapmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu belirtti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca Arat, İstanbul'un 4. Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını ve bu ödülü Beşiktaş başkanı olarak almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

19.06.2024 09:45
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a, geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki başarılı çalışmalarından dolayı Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası verildi.

Geçen yıl Avrupa Oyunları'nın koordinasyon kurulu başkanlığını yapan Arat, başkent Varşova'da gerçekleştirilen törenle madalyasını aldı. Başkanlık Sarayı'ndaki törende Arat'a ödülünü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda takdim etti.

Aldığı ödülü AA muhabirine değerlendiren Arat, Avrupa Oyunları'nın başkanlığını yapmaktan ve Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu belirterek, "Oyunlar çok başarılı oldu. Polonya genelinde yapılan çalışmaların devlet nezdinde takdir edilmesi gurur verici. Benim için olduğu kadar ailem ve Türkiye'miz için çok kıymetli bir ödül oldu. Benimle birlikte birçok Avrupa ülke temsilcisi çalıştı. Hem çalışma arkadaşlarıma hem de tüm Polonya otoritelerine böyle başarılı bir organizasyon gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

4. Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Arat, "Ülkemizdeki organizasyon da çok başarılı geçecektir. Ayrıca bu ödülü şu anda Beşiktaş başkanı olarak almam büyük anlam taşıyor, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komitesi icra kurulu üyeliği görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'a Polonya'da Üstün Liyakat Madalyası Verildi - Son Dakika
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