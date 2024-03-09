Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı toplantısına başladı

Spor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Hilton Bosphorus Otel'de düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Hasan Arat, toplantıdan önce kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran isimlere mazbatalarını verdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerini sürekli bilgilendirdikleri için Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kuruluna teşekkür etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Yamantürk, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bunun dışında kaldığımız için mutluyum ve gururluyum. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar. Hiç cevap vermemek en doğru yol. Futbolun paydaşları futbola büyük zarar veriyor. Bu iş böyle yürümez. Futbolun pastası gün geçtikçe küçülüyor. Buna bir şekilde TFF bir karar verecek. Bu iş böyle gitmez." ifadelerini kullandı.