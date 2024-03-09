Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı toplantısına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı toplantısına başladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 2024 yılı 1. olağan toplantısını Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı. Yamantürk, toplantıda yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki gerilimin dışında kaldıklarını ve bu durumdan mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, futbolun paydaşlarının futbola zarar verdiğini ve TFF'nin bu konuda bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

09.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Hilton Bosphorus Otel'de düzenlenen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Hasan Arat, toplantıdan önce kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran isimlere mazbatalarını verdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, yaptıkları çalışmalar hakkında kendilerini sürekli bilgilendirdikleri için Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kuruluna teşekkür etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Yamantürk, "Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bunun dışında kaldığımız için mutluyum ve gururluyum. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar. Hiç cevap vermemek en doğru yol. Futbolun paydaşları futbola büyük zarar veriyor. Bu iş böyle yürümez. Futbolun pastası gün geçtikçe küçülüyor. Buna bir şekilde TFF bir karar verecek. Bu iş böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tevfik Yamantürk, Bosphorus Otel, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı toplantısına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri, ACES Başkanı tarafından övgüyle bahsedildi
    12:25 Kayseri, ACES Başkanı tarafından övgüyle bahsedildi

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları ve hizmetleri sonucunda ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli tarafından övgüyle bahsedildi. Lupatelli, Kayseri'deki spor faaliyetlerine tam not vererek, spor tesislerini 'harika' olarak nitelendirdi. Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını alarak büyük bir başarı elde etti.

  • Kayseri Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Şampiyonu Belli Oldu
    12:21 Kayseri Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Şampiyonu Belli Oldu

    Kayseri Genç Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Kayseri Voleybol Kulübü şampiyon olurken, Talas Spor Kulübü ikinci ve Kayseri Voleybol Kulübü-C takımı üçüncü oldu. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, turnuvaya katılan tüm takımları kutladı ve Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Voleybol Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

  • Zonguldak Basket 67 Takımı Kadınlar Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu
    12:19 Zonguldak Basket 67 Takımı Kadınlar Basketbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

    Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin bitimine iki maç kala şampiyonluğunu ilan eden Zonguldak Basket 67 Takımı, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesi İl Şampiyonu Oldu
    12:15 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' Projesi İl Şampiyonu Oldu

    Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen yetenekli kız çocukları, Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışmaları'nda il birincilikleri ve ikincilikleri elde ederek toplamda 613 puanla il şampiyonu oldu. Proje, 4 yıl önce başlatılmış olup kırsal kesimlerde yaşayan kız çocuklarının spor yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

  • Erzurum Teknik Üniversitesi Otizmli Milli Sporcuları Karşıladı
    12:10 Erzurum Teknik Üniversitesi Otizmli Milli Sporcuları Karşıladı

    Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin Otizmli Milli Sporcuları Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül, VIRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'ndaki başarıları için karşılama töreniyle ödüllendirildi. Bingül, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bingül'ün erkek kardeşi Muhsin Murat Bingül ise Dünya beşincisi oldu. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Çakmak, sporcuları ve ailelerini ağırlayarak gurur duyduklarını belirtti.

  • Samsun'da düzenlenen Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları devam ediyor
    11:52 Samsun'da düzenlenen Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları devam ediyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da devam ediyor. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın 3. gününde kata ve kumite kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı. 50 ilden 362 okul ve 214'ü kadın olmak üzere 429 sporcunun katıldığı turnuvada bugün erkekler, birinci olmak için mücadele etti. Turnuva, yarın kadın sporcuların müsabakalarıyla sona erecek.

  • Kars 36 Spor - Görele Spor maçının hakemleri belli oldu
    11:48 Kars 36 Spor - Görele Spor maçının hakemleri belli oldu

    Kars 36 Spor'un Görele Spor ile yapacağı karşılaşmanın hakemleri Emrah Ergün, Ensar Bostancı ve Elanur Kotan olarak belirlendi. Maç, 10 Mart 2024 tarihinde Kars Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak. Kars 36 Spor Kulübü, tüm Karslıları maça davet etti.

  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı
    11:45 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası başladı

    Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başladı.


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:32:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı toplantısına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement