Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da toplantıya iştirak etti.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantının başlamasından bir süre sonra salona gelen Orman'ın yanında kendi dönemindeki bazı yöneticiler de yer aldı.

Eski başkanın toplantıda, Ahmet Nur Çebi ile yönetiminin geçmişte kendi dönemiyle ilgili yaptıkları açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.