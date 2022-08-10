Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun sonraki satışından %15 pay alacak.
Siyah-beyazlılardan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için KAP'a yaptığı bildirim şöyle;"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı - Son Dakika