Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı

10.08.2022 09:23
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı

Beşiktaş, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu duyurdu. Siyah beyazlılar, İlkhan'nın başka kulübe satılması halinde net transfer gelirinin %15'i kadar pay sahibi olacak.

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroya İtalya'nın Torino ekibine transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar, futbolcunun sonraki satışından %15 pay alacak.

Siyah-beyazlılardan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için KAP'a yaptığı bildirim şöyle;"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

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Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve... Beşiktaş: 'Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve...
Kaynak: DHA

Emirhan İlkhan, Beşiktaş, İtalya, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı - Son Dakika
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